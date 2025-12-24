So turbulent war 2025 – und so gehts bei den Royals weiter

Die Sex-Eskapaden vom Grüselroyal Andrew (65), ein dramatisches Gesundheits-Update von Mette-Marit (52), das fulminante Comeback von Prinzessin Kate (43) – und der betende Briten-Monarch Charles III. (77): Unser «RoyalTea»-Expertenduo blickt auf ein turbulentes Jahr zurück und liegt schon in den Startlöchern fürs neue Jahr. Denn eines ist sicher: Auch 2026 werden uns die kleinen und grossen Skandale an den Königshöfen und Fürstenhäusern in Atem halten.
Es bleibt also fesselnd, und das nicht nur, wenn sich Kronprinzessin Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (28) Anfang Jahr vor einem norwegischen Gericht verantworten muss. Wir schauen den Monarchen auch 2026 wieder auf die Finger und ergründen die dunklen Geheimnisse hinter Palastmauern. Zuvor aber gönnen wir uns eine kleine Verschnaufpause. Am 7. Januar aber sind Flavia und René wieder für Euch «on air». Wir wünschen frohe Weihnachten und Happy New Year!