Der Royal Swan Marker Im Jahr 1482 wurde per Gesetzt festgelegt, dass alle Schwäne, die in England herumschwimmen, der Krone, also der regierenden Monarchin oder dem Monarchen gehören. Um zu wissen, wie viele gefiederten Untertanen überhaupt da sind, wird jedes Jahr das sogenannte Royal Swan Upping durchgeführt. Dabei werden in einer gut einstudierten und orchestrierten Choreographie die Schwäne aus dem Wasser gehoben, markiert und gezählt. Unter Queen Elizabeth II. (†96) war dafür David Barber, Her Majesty's Royal Swan Marker, verantwortlich und sein Job wurde von der Königin so sehr gewürdigt, dass er dafür mit einer hohen Auszeichnung, dem Member of the Royal Victorian Order, geehrt wurde.