So verbrachte Prinz Philip die letzten Tage vor seinem Tod

73 Jahre waren Queen Elizabeth II., 94, und Prinz Philip, †99, verheiratet. Dabei war er stets der Fels in der Brandung für die Königin – oder wie sie einst sagte: «Er war, ganz einfach, meine Stärke und Ausdauer in all den Jahren.» Diese Stütze hat die Queen nun mit dem Tod von Prinz Philip verloren. Doch sie war bis zuletzt an seiner Seite.