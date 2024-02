Das spanische Königspaar tanzt gerne Bachata

Das erzählte jetzt zumindest die spanische TV-Persönlichkeit Belén Esteban (50) bei «Showriano», wie «Vozpópuli» berichtet. So soll Esteban in einem kleinen Restaurant im hippen Madrider Stadtviertel Malasaña von der gemeinsamen Leidenschaft des Königspaars erfahren haben. Der Kellner fragte sie, ob sie wüsste, wer vor drei Wochen ebenfalls in dem Restaurant gewesen sei. Es handle sich um niemand Geringeres als Letizia und Felipe von Spanien. «Sie tanzen gerne Bachata», habe der Kellner ihr verraten.