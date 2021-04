Schliesslich war der Prinzgemahl seit Jugendtagen an ihrer Seite. 73 Jahre waren sie ein Ehepaar. Am vergangenen Samstag wurde er in der St.-Georges-Kapelle beigesetzt. Die Aufnahmen der Queen, die sie allein und mit gesenktem Kopf zuvorderst beim Sarg ihres verstorbenen Ehemannes sass, bewegten die Welt.