So viel gaben Charlène und andere Royals für ihre Kleidung aus

Seit 2017 hat es sich die Website «UFO No More» zum Ziel gesetzt, die jährlichen Kleiderausgaben der royalen Damen unter die Lupe zu nehmen. Die zu untersuchenden Kleidungsstücke werden dabei in drei Kategorien unterteilt: Erstens Stücke, die identifiziert und denen ein Preis zugeschrieben werden können, zweitens Kleider bekannter Marken ohne Preisangabe oder Massanfertigungen und drittens sogenannte UFOs – nicht identifizierbare Fashion-Objekte. Ersterem wurden 1488 Teile zugeordnet, der zweiten Kategorie sowie den UFOs 545 Stücke, welche somit nicht in die Untersuchung miteinflossen.