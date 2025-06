So viel hat sie ihr Disney-Trip gekostet

Ein Trip ins Disneyland gehört wohl zu jenen Wünschen, die so ziemlich jedes Kind hat. Für Archie (6) und Lilibet (4) ging er am 4. Juni in Erfüllung. Gemeinsam mit Papa Prinz Harry (40) und Mama Herzogin Meghan (43) feierten sie den vierten Geburtstag von Lilibet am «glücklichsten Ort der Erde».