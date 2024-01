Nun könnte ein helles Licht am Horizont für Meghan erscheinen – ein Licht in Form eines Scheinwerfers am Filmset. Wie «Daily Express» schreibt, soll der Macher der Serie «Suits», Aaron Korsh, an einem Spin-off arbeiten, welches in Los Angeles spielt, während das Original seinen Platz in New York hat. Und für die Protagonistin hat er auch schon ganz genaue Vorstellungen: Herzogin Meghan! Doch würde sie nicht in ihre altbekannte Rolle Rachel schlüpfen, sondern zu Erica werden, einer 30-Jährigen, schwarzen Juristin, die das Unternehmen in Los Angeles, in dem sie arbeitet, übernehmen will. Klingt für Meghan eigentlich nach einer Traumrolle.