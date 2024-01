Monaco-Royals voller Begeisterung

Doch die Zwillinge lassen sich dadurch nicht von ihrem Spass abhalten: Beim Familienauftritt im Zirkuszelt strahlen die Kids an der Seite von Fürst Albert, ihrer Cousine Camille Gottlieb (25) und ihrer Tante Stéphanie von Monaco (58). Die Neunjährigen tragen Eisprinzessinnen-Schals in Rot und Blau. Neben ihrem Bruder strahlt vor allem Gabriella schon wie eine Grosse und hält wie Stéphanie und Camille einen bunten Blumenstrauss in der Hand, den die Frauen an diesem Abend überreicht bekommen. Vom roten Teppich geht es für die Royals in die erste Reihe der Publikumstribüne. Von dort aus haben die kleinen Royals einen optimalen Blick auf die Manege und geniessen den spielerischen Ausflug in vollen Zügen.