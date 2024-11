So wichtig war Thanksgiving für Fürst Alberts Mutter

US-Amerikanische Wurzeln wichtig für die Familie

Die einstige Hollywood–Schauspielerin legte generell Wert darauf, dass ihre Kinder auch ihre US-amerikanische Herkunft schätzten. So verbrachten Albert und seine Schwestern, Prinzessin Caroline (67) und Prinzessin Stéphanie (59) regelmässig Zeit in den USA, etwa im Kelly-Familienhaus in Philadelphia oder im Sommerhaus der Familie an der Jersey Shore.