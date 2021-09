Prinz Andrew, 61, hat die juristischen Unterlagen für eine Zivilklage wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung einer Minderjährigen in den USA zugestellt bekommen. Sie wurden vom Sicherheitschef in der Royal Lodge, Andrews Herrenhaus in Windsor, entgegengenommen. Dies geht aus am Freitag in New York einsehbaren Gerichtsakten hervor. Demnach überreichte ein Vertreter der Klägerin die Dokumente am 27. August.