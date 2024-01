81 Schüsse zu Ehren des neuen Königs

Der detaillierte Ablaufplan sieht gemäss dem dänischen Königshaus folgendermassen aus, wie «Bunte» schreibt: Demnach verlassen Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary gemeinsam mit ihrem Sohn Prinz Christian (18) am 14. Januar um 13:35 Uhr den Palast in Amalienborg und fahren zum Schloss Christiansborg. Kurz darauf wird auch die bis dahin noch amtierende Königin Margrethe in einem separaten Fahrzeug Richtung Christiansborg aufbrechen. Dieses liegt auf der Insel Slotsholmen im Zentrum der dänischen Hauptstadt und ist Sitz der drei Staatsgewalten des Königreichs Dänemark und auch der Dienstsitz von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.