Schwedisches Königshaus würdigt Zlatan Ibrahimovic zum Karriereende

«Wir möchten Zlatan Ibrahimovic für alles danken, was er für den schwedischen Fussball und für Schweden getan hat», heisst es in einem Post des offiziellen Instagram-Accounts der Royals. «Eine der schönsten Sportkarrieren aller Zeiten. Wir sind voller Bewunderung und Dankbarkeit.» Unterzeichnet ist der Text von Kronprinzessin Victoria (45) und ihrem Mann Daniel (49). Dazu hat das royale Paar ein Bild seiner Kinder gestellt. Tochter Estelle (11) und Sohn Oscar (7) posieren in Milan-Trikots, natürlich mit Ibrahimovics Nummer 11 auf dem Rücken.