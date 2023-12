Seit je wird Weihnachten in Europas Königshäusern traditionell gefeiert. Keine Scheu, mit Gepflogenheiten zu brechen, legt Briten-King Charles III. (75) an den (Weihnachts)-Tag. Seit er den Reichsapfel in der Hand hält, ist in den königlichen Residenzen Foie gras vom Teller verbannt. Die Briten feiern in Sandringham: König und Königin sind da, William (41) Kate (41) und die Kids George (10) Charlotte (8) und Louis (5) sowie Camillas erwachsene Kinder. Am 24. Dezember schmücken alle den bis zu sechs Meter hohen Baum und geben sich skurrile Gaben. Die Bräuche verdanken sie ihrem deutschen Vorfahren Prinz Albert, einst der Gatte von Königin Victoria.