So zollt Europas Hochadel Prinz Philip Tribut

In Schwedens Nachbarland Norwegen wird dem Ehemann der Queen am Tag seiner Beisetzung ebenfalls gedacht. Vom Balkon des Palastes in Oslo werde eine Flagge auf halbmast wehen, verkündete König Harald, 84, via Instagram. Auf der Social-Media-Plattform sind zudem zwei Fotos von Prinz Philip zu sehen – eine Portraitaufnahme sowie ein gemeinsames Bild mit Norwegens Monarch.