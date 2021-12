Sofias und Carl Philips Hündin sorgt für Schrecksekunde

Doch glücklicherweise hielt der Schreck nicht lange an. Denn die Border-Terrier-Dame tauchte schnell wieder auf – jedoch nicht direkt in ihrem Zuhause, sondern im Park von Djurgården, wie nun eine Spaziergängerin ausplaudert. «Wir sahen einen einsamen Hund, der auf einem Weg ging», erinnert sich Angelina Berge in der schwedischen Zeitung.