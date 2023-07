Junge oder Mädchen?

In der Pressemitteilung heisst es: «Wir preisen und danken Gott, dass ihre Hoheit, die Kronprinzessin von Kelantan, am 17. Juli 2023 (Montag) im University Science Malaysia Hospital (HUSM), Kubang Kerian, Kelantan, ihr erstes Kind sicher zur Welt gebracht hat. Ihre Hoheit und das königliche Baby sind beide bei guter Gesundheit.» Ob sich das royale Paar über einen Jungen oder ein Mädchen freut? Das wird nicht verraten, genauso wenig wie der Name des Neugeborenen.