Sophie von Wessex weint vor laufender Kamera um Prinz Philip

Prinz Philip starb am 9. April im Alter von 99 Jahren. Die Bilder, die Queen Elizabeth II., 95, zeigten, wie sie an der Beerdigung ganz alleine zuvorderst beim Sarg sass, gingen um die Welt. Aufgrund der Corona-Massnahmen durfte niemand neben der Queen sitzen und ihr in ihrer schwersten Stunde beistehen.