Sophie von Wessex will das Thema Wechseljahre entstigmatisieren

Gräfin Sophie von Wessex, 56, die Ehefrau des jüngsten Queen-Sohns Prinz Edward, 57, sieht das Thema Wechseljahre auch in der heutigen Zeit als viel zu stigmatisiert an. Die zweifache Mutter prangert in einem Video-Gespräch im Zuge ihrer Schirmherrschaft der Organisation «Wellbeing of Women» an, dass Mädchen und junge Frauen nicht rechtzeitig und umfassend genug darüber informiert würden. «Wenn uns erzählt wird, dass unsere Periode startet, bekommen wir dann auch gesagt, dass sie eines Tages enden wird?»