Norwegens König Harald ins Krankenhaus eingeliefert

Segel-Wettbewerb im Juli

Zuletzt hatte der 85-Jährige an einer Segel-Weltmeisterschaft auf dem Genfer See teilgenommen. «Es waren lange Tage für die Crew, mit bis zu sieben Stunden am Stück auf dem Wasser und leicht wechselnden Positionen. Doch mit einem guten letzten Tag kletterte ‹Sira› mit einem Punkt Vorsprung in die Top 10», hiess es in einem Instagram-Post, der Bilder mit König Harald an Bord des Schiffs zeigt.