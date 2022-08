Queen Elizabeth II. befindet sich bereits seit 21. Juli in ihrem Sommerurlaub in Schottland. Bisher hat sie in dem kleineren Landhaus Craigowan Lodge gewohnt. Es wird angenommen, dass sie nun nach Schloss Balmoral umzieht, das ganz in der Nähe liegt. Bis zu ihrer Abreise bleibt das Schloss dann für die Öffentlichkeit geschlossen.