Diese Entscheidung bricht mit einer Tradition, die schon seit langem besteht und es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass die Königin die Ernennung nicht an einem der sonst üblichen Orte durchführen wird. Es stellt sich also erneut die Frage: Muss man sich wieder Sorgen um die Queen machen? Immerhin ist sie sonst immer sehr traditionsbewusst und versucht nach Möglichkeit all ihre Termine pflichtbewusst wahrzunehmen. Doch angeblich sollen bereits Vorbereitungen getroffen werden, um die sogenannte «Kissing of the hands»-Zeremonie auf Schloss Balmoral zu verlegen.