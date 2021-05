Sorgt sich Prinz William vor weiteren Enthüllungen von Harry?

Prinz Harry übte erstmals in dem kontroversen Oprah-Interview im März dieses Jahres öffentlich Kritik an der britischen Monarchie. In seiner Apple-TV-Dokuserie «The Me You Can't See» gab der Monarch zudem preis, dass er mit dem Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), und dem Druck als Royal überfordert gewesen sei. Er habe unter Panikattacken und Angstzuständen gelitten und sei in Drogen und Alkohol geflüchtet.