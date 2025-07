Sorgte sie für das Wohl von Prinz Williams Tochter Charlotte?

Die Nanny macht alles – bleibt aber immer im Hintergrund

Die Reise in die Schweiz begann am Sonntag (27. Juli 2025) um 15.30 Uhr als der Privatjet mit Charlotte und William an Bord am englischen Flugplatz Marham abhob. Nach etwas mehr als einer Stunde landete das Vater-Tochter-Duo in Basel und fuhr mit dem Range Rover direkt ins Stadion. Dort gab es erst verschiedene Fototermine, bis das Spiel um 18 Uhr angepfiffen wurde. Um 20.45 Uhr dann der beste Moment: Prinz William und Prinzessin Charlotte bejubeln den EM-Titel ihrer Mannschaft.