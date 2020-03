Das Image des spanischen Königshauses ist angekratzt. In den vergangenen Jahren musste es einige Krisen durchleben. So sorgte etwa der Mann von König Felipes Schwester Cristina für einen Skandal, als er wegen Korruption und Steuergeldbetrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde. 2012 begab sich der damalige König Juan Carlos, 82, zudem auf eine umstrittene Elefantenjagd in Botswana. Solche Geschichten führten dazu, dass etwa an Universitäten wiederholt gegen die Royals demonstriert und eine Absetzung der Monarchie gefordert wurde.