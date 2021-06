Lili ist durch ihre Geburt in Kalifornien – wie auch ihre Mutter Meghan Markle, so der Mädchenname – automatisch US-amerikanische Staatsbürgerin. Und als solche dürfte sie laut US-Verfassung eines Tages sogar für das Amt der US-Präsidentin kandidieren, wie «US Today» zusammenfasst. Laut dem «Hello!»-Magazin ist Lili zudem nicht der einzige britische Royal, der auf US-Boden geboren wurde. Maud Windsor, 7, die Enkelin von Queen-Cousin Michael of Kent, 78, wurde ebenfalls in den Staaten geboren. Sie kam am 15. August 2013 im Ronald Reagan UCLA Medical Center, Kalifornien, zur Welt.