«Soweit wir wissen, sind die einzigen Bücher, die sich am ersten Tag mehr verkauft haben, die mit dem anderen Harry in der Hauptrolle», zitiert «Daily Mail» den Geschäftsführer des Verlags Penguin Random House. Bücher der Fantasy-Reihe «Harry Potter» hatten sich an einem Tag sogar mehr als 2,6 Millionen mal verkauft.