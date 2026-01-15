Spionieren Andrews Töchter für ihn die Royals aus?

Nur: Dieser Spagat zwischen Loyalität zu ihrem Vater und der Nähe zum Rest der königlichen Familie setzt den Schwestern offenbar zu. «Beatrice und Eugenie sind derzeit hin- und hergerissen. Einerseits wollen sie ihrem Vater den Rücken stärken. Andererseits möchten sie auch ein gutes Verhältnis zum König und dem Rest der Königsfamilie haben», erklärt der Palastmitarbeiter.