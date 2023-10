Spotify-Boss erklärt das Ende von Harrys und Meghans Podcast

Das abrupte Ende von «Archetypes» trieb Bill Simmons, den Chef von Podcast-Innovationen und -Monetarisierung bei Spotify, zur Weissglut. «Die verdammten Abzocker! Das ist der Podcast, den wir mit ihnen hätten machen sollen», regt er sich in seinem eigenen Podcast auf. Simmons redet sich weiter über Prinz Harry in Rage und wettert: «Schiesst diesen Kerl in die Sonne... Ich bin diesen Kerl so leid! Was bringt er auf den Tisch? Er jammert nur rum und gibt ständig Interviews. Wen interessiert das schon? Wer interessiert sich schon für dein Leben? Du warst nicht mal der Lieblingssohn.»