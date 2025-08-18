Es drohen 10 Jahre Gefängnis

Die Vorwürfe wurden immer heftiger

Die Ermittlungen gegen Høiby laufen bereits seit über einem Jahr. Ursprünglich wurden Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen ihn erhoben. Er räumte damals ein, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gewalttätig gegenüber seiner damaligen Partnerin geworden zu sein. Im Laufe der Untersuchungen weitete die Polizei die Anschuldigungen aus. Neben den Sexualdelikten wird Høiby auch Misshandlung in engen Beziehungen, Sachbeschädigung, Bedrohung und Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz vorgeworfen.