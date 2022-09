Das letzte Geleit für die Königin

Ein weiteres Detail am Rande: Der Kranz auf dem Sarg von Königin Elizabeth II. ist auf Wunsch ihres Sohns König Charles III. arrangiert worden. Die Pflanzen dafür stammen aus den Gärten der Queen-Residenzen Buckingham-Palast und Schloss Windsor sowie von Charles’ Landsitz Highgrove House. Das Blumengebinde ziert Rosmarin, der Gedenken symbolisiert. Die Myrte – Symbol für eine glückliche Ehe – wurde aus einer Pflanze geschnitten, die einst aus einem Myrtenzweig im Hochzeitsstrauss der Königin gezogen worden war. Ebenfalls enthalten sind Stieleiche als Zeichen für die Kraft der Liebe, Pelargonien, Gartenrosen, Hortensien, Sedum, Dahlien und Witwenblumen. Der Kranz ist in Gold, Rosa und tiefem Burgunderrot sowie einem Hauch Weiss gehalten. Es sind die Farben der königlichen Standarte. Auf die Blumen legte König Charles einen letzten Brief an seine Mutter: «In liebevoller und hingebungsvoller Erinnerung.» Der König ist in der Kirche von Trauer gezeichnet, wischt sich gar einmal eine Träne aus dem Auge.