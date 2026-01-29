Statement von Norwegens Kronprinz sorgt für Zoff

Versöhnlich wirds dann glücklicherweise bei einer etwas schrägen Meldung zu Trump-Sohn Barron (19) und der Dänen-Prinzessin Isabella (18). Dabei gehts nicht um Liebe, sondern um Grönland. Uralte Idee, neu verpackt. Früher wurden so Königreiche vergrössert und Kriege verhindert – vor allem aber die Schatzkammern gefüllt. Klingelt da nicht was? Ganz und gar herzerwärmend wirds nach dem ganzen Gezoffe und Gezänk für René, als Flavia über Prinzessin Kate (44) zu dichten beginnt. Da verpufft jeder Zorn. Willkommen zu einer neuen Folge von «RoyalTea»!