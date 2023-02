Prinzessin Amalia der Niederlande (19) ist momentan mit ihren Eltern, König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51) auf Auslandsreise in der Karibik. Bei einem Besuch in Aruba wurde der bisher so freudige Besuch allerdings ein wenig getrübt, denn bei einer Vorlesung an der Universität von Aruba kommt es zu einem Zwischenfall. Mitten im Vortrag steht eine Studentin aus dem Publikum auf und singt den Song «Oh Freedom», während sie die Flagge von Aruba in der Hand hält. Die junge Frau wollte damit auf die Vergangenheit des Landes aufmerksam machen, denn erst 1863 schafften die Niederlande in Aruba offiziell die Sklaverei ab. Um das Andenken von Aruba nicht vergessen gehen zu lassen, ergriff die Protestierende die Gelegenheit, die niederländischen Royals daran zu erinnern.