So herzig zeichnete klein Charles sein Mami

Aber wie haben diese intimen, sehr privaten Kinderzeichnungen des amtierenden Monarchen Grossbritanniens überhaupt den Weg aus einem der königlichen Schlösser geschafft? «Die Werke wurden vor langer Zeit Henry Maule geschenkt, um seine Arbeit an der Dokumentation des Lebens der königlichen Familie zu unterstützen», erklärt Auktionator Hanson dem «Mirror». Viele Einblicke hat der Historiker Maule bereits in seinem Buch «All The Queen's Children» veröffentlicht, die Zeichnungen von Charles hielt er bis zu seinem Tod im Jahr 1981 unter Verschluss. Nun sei es aber an der Zeit, die Erinnerungsstücke weiterzugeben, sagt Charles Hanson. «Weil diese Sammlung den Menschen helfen wird, sich noch mehr mit King Charles III. in seiner Rolle als unser Monarch zu identifizieren.»