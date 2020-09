Sverre Magnus' Konfirmation rührt Mette-Marit zu Tränen

Prinz Sverre Magnus schien derweil etwas nervös. Die Konfirmation gilt schliesslich als Meilenstein auf dem Weg zum Erwachsenwerden. So war dann Mette-Marit schon beim Betreten der Kirche ganz gerührt und wischte sich verstohlen ein Tränchen aus dem Auge und Königin Sonja sagte vor dem Fest gegenüber der Nachrichtenagentur «NTB»: «Die Grosseltern sind immer wieder erstaunt, wenn die Kinder wachsen und so gross werden. Jetzt beginnt ein neues Kapitel in seinem Leben.»