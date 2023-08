Telefoniert Herzogin Kate in der Nacht heimlich mit Prinz Harry?

Prinz Harry (38) hat zurzeit gerade so einiges um die Ohren. In London kämpft er vor Gericht gegen die britische Boulevardpresse, die Gerüchte um eine angebliche Ehe-Krise mit Ehefrau Meghan (42) werden immer lauter und im Juni wurde der knapp 18-Millionen-Franken-Vertrag mit dem Streaming-Riesen Spotify gekündigt. Dazu kommt, dass er sich mit seiner Familie nicht erst seit der Veröffentlichung seiner Memoiren «Spare» endgültig zerstritten hat. So soll er es sich auch mit vielen Briten verscherzt haben, vor allem auch, weil er seinen Bruder, Prinz William (41) und dessen Frau, Herzogin Catherine (41) mit happigen Vorwürfen eingedeckt hat.