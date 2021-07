Tessy Antony de Nassau hat in Zürich geheiratet

«Wir haben ja gesagt. Ein paar erste Eindrücke für euch alle von diesem wunderschönen Tag heute», machte die 35-Jährige auf Instagram die Hochzeit publik. Demnach fand die Feier am Freitag statt. Wo genau bleibt unklar – sicher aber in der Schweiz, wie mehrere Medien berichten, wahrscheinlich in der Region Zürich. Dort lebt Tessy Antony de Nassau mit Frank Floessel sowie Prinz Gabriel und Prinz Noah von Luxemburg, ihren beiden Söhnen aus erster Ehe.