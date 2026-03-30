Thomas Markle liebt 35 Jahre jüngere Krankenschwester

Bekommt Herzogin Meghan (44) ein neues Stiefmami? Wie «Daily Mail» berichtet, ist ihr entfremdeter Vater Thomas Markle (81) frisch verliebt. Die neue Dame an seiner Seite ist die philippinische Krankenschwester Rio Canedo (46). Die beiden lernten sich im Dezember 2025 kennen, als Markle sich auf den Philippinen von einer schweren Operation erholte, bei der ihm das linke Bein amputiert wurde. «Ich fühlte mich so viele Jahre lang vernachlässigt und traurig, aber jetzt geniesse ich das Leben wieder», sagt Markle gegenüber der britischen Zeitung.