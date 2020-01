Tochter Maud hält emotionale Rede bei Trauerfeier

Die Anteilnahme war riesig: In Norwegen versammelten sich am Freitag Tausende, um Abschied zu nehmen von Ari Behn. Der Ex-Mann von Prinzessin Märtha Louise hatte sich am 25. Dezember das Leben genommen. Im Alter von nur 47 Jahren. Schon seit Jahren hatte er mit psychischen Problemen zu kämpfen, wie er selbst in seinem letzten Buch schrieb.