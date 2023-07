Sie gibt sich kämpferisch

Jazmin Grace Grimaldi beteiligt sich aktiv an dem Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood, der am Freitag, den 14. Juli, von der Gewerkschaft SAG-AFTRA ausgerufen wurde. Die junge Frau postete am Dienstag (18. Juli) auf Instagram einen Beitrag, der eine Rednerin zeigt. Während die Frau spricht, jubeln und applaudieren ihr alle Zuhörenden zu, auch die Blaublüterin. Während der Aufnahme fällt vor allem das lustiges Outfit von Grimaldi ins Auge. Jazmin trägt einen pink gemusterten Fischerhut und ein passendes Oberteil mit demselben Muster. Dazu kombiniert sie eine lässige Jeans-Shorts und eine riesige Pilotenbrille. Ihre Haare hat die Fashion-Queen zu zwei süßen Zöpfen à la Pippi Langstrumpf geflochten. Ihr freches Outfit wird mit einem schwarzen Leder-Rucksack vervollständigt. In diesem Gute-Laune-Look lässt Jazmin sich die Stimmung sicherlich nicht vermiesen. Jazmin Grace Grimaldi sagt: «Wir stehen in einer beispiellosen Einheit zusammen!»