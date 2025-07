«Liebe ist Liebe.» Schön gesagt, Prinzessin Märtha Louise (53). Die norwegische Royal hat diesen Satz unter den Post ihrer Tochter Maud Angelica Behn (22) kommentiert, als sich diese in der Öffentlichkeit erstmals outet. Sie selbst bekennt anlässlich des Pride-Festivals in der norwegischen Haupstadt Oslo Farbe und schwingt dazu die Flagge der Bisexualität. «Happy Pride von einer bisexuellen Person! Die Pride war dieses Jahr unglaublich und es gab so viel Liebe. Viele grosse Umarmungen.»