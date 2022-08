Für die Töchter von Prinzessin Stéphanie könnte der Sommer ewig dauern

Pauline Ducruet hat, wie auch ihr Bruder Louis, seit der Hochzeit ihrer Eltern einen festen Platz in der Thronfolge des Fürstentums. Am 1. Juli 1995 gab ihre Mutter ihrem damaligen Leibwächter Daniel Ducruet das Ja-Wort. Wie adelswelt.de schreibt, gründete die junge Monegassin 2017 ihr eigenes Modelabel «Alter Designs». Zuvor hatte sie eine Ausbildung als Stylistin absolviert und danach in New York Fashion Design studiert. Daneben durfte sie bei Designer Louis Vuitton und der Modezeitschrift «Vogue» ein Praktikum machen.