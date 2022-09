So geht es nach dem Tod der Queen weiter

D-Day+1

Heute, am 9. September 2022 wird Thronfolger Prinz Charles (73) zum König ernannt. Dies geschieht immer offiziell am ersten Tag nach dem Ableben des oder der verstorbenen Monarchen oder Monarchin, also am D-Day+1. Die Ernennung wird im St. James-Palast stattfinden, wobei Charles, jetzt King Charles III., einen Schwur leisten wird, in dem er verspricht, sein Leben in den Dienst der Krone zu stellen. Genau genommen hat Charles dies ja eigentlich sein ganzes Leben lang schon getan.