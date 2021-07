Da die Queen das Prinz-Harry-Problem gelöst hat, könnte sie eigentlich entspannt in die Sommerferien in ihr geliebtes Schloss fahren. Doch daraus wird vorerst nichts, denn bist am 2. August tummeln sich in den Räumlichkeiten und im Schlosspark noch Touristen, die ebenfalls ein Stück des royalen Glamours abhaben möchten. Die Besucher scheinen sogar so wichtig zu sein, dass die Queen vorerst mit einem nahe gelegenen Cottage Vorlieb nehmen muss, bis die Touristen abziehen und ihr das Schloss wieder überlassen.