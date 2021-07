Bereits an der Beerdigung von Prinz Harrys Grossvater, Prinz Philip, wurde die Diskussion um die Militäruniform geführt. Eigentlich hätten die Gäste zu Ehren von Prinz Philip Uniform tragen müssen, doch wegen des Megxits war das Prinz Harry nicht mehr erlaubt. Damit er nicht blöd dasteht, verordnete die Queen den Dresscode Anzug und Krawatte. Was Harry aber wohl mehr als die Uniform schmerzen dürfte, ist der Verlust aller seiner militärischen Ehrentitel – davon hatte er einige. Nämlich: Captain General of the Royal Marines, Honorary Air Commandant of RAF Honington in Bury St Edmunds, und Commodore-in-Chief, Small Ships and Diving, Royal Naval Command.