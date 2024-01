Treten auch Victoria und Haakon bald ihr Erbe an?

Zwei Könige der alten Schule

Wann Victoria und Haakon ihr Erbe spätestens antreten müssen, steht selbstverständlich noch in den Sternen, denn im Extremfall ist es der Todestag ihrer Väter. Und zumindest in Schweden scheint alles weiterhin auf diesen klassischen und für Victoria dann sicherlich sehr schmerzhaften Thronwechsel hinauszulaufen. Zuletzt äusserte sich der 77–Jährige in seiner Rede anlässlich seines 50. Thronjubiläums im Sommer 2023 dazu. «Es ist meine Hoffnung, dass ich jetzt und in den kommenden Jahren weiterhin unserem Schweden dienen kann. Sowohl in Höhen als auch in Tiefen. In guten Zeiten, aber auch in Zeiten grosser Herausforderungen», sagte er damals.