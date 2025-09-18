Trump amüsiert sich beim Staatsbankett mit Charles

Lob für Prinz William und Prinzessin Kate

Der US-Präsident lobte in seiner Ansprache auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), die sich immer noch von einer Krebserkrankung erholt. «Seine Majestät hat mit seiner Königlichen Hoheit, dem Prinzen von Wales, einen bemerkenswerten Sohn grossgezogen», sagte Trump an den König gerichtet. Und meinte dann zum Thronfolger: «Wirklich erstaunlich, wir haben Sie kennengelernt, und ich denke, Sie werden in Zukunft unglaublich erfolgreich sein. Trump sagte, er und seine Frau Melania seien «begeistert, Prinz William wieder zu besuchen und Prinzessin Catherine zu sehen, die so strahlend, so gesund und so schön ist».