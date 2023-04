Prinz Harry und Herzogin Meghan turteln vor der «Kiss Cam»

Für viele Fans war die Absage der Zweifachmama keine Überraschung. Doch was steckt eigentlich dahinter? Als Familienmensch soll es Meghan besonders wichtig sein, am Geburtstag ihrer Kinder zu Hause zu sein. Nun fällt das Event-Wochenende genau auf den Geburtstag des kleinen Prinz Archie (3). Für seine Mama also dann doch eine klare Entscheidung. Sie bleiben – wenn auch ohne Papa Harry – im heimischen Kalifornien und sehen sich die Krönung im Fernsehen an.