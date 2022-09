So wurde die Queen für ihre letzte Reise konserviert

Seit ihrem Tod am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral in Schottland ist der Leichnam der Queen auf langer Reise durch Grossbritannien, damit das Volk von seiner Königin Abschied nehmen kann. An verschiedenen Stationen, die der verstorbenen Königin zu Lebzeiten wichtig waren, wird der Sarg aufgebahrt und ist insgesamt elf Tage lang unterwegs, bis Queen Elizabeth II. am Montag, 19. September 2022, in der King George VI Memorial Chapel auf Schloss Windsor in England beigesetzt wird. Ihre letzte Ruhe findet die Queen neben ihrem Vater King George VI. und ihrem geliebten Ehegatten Prinz Philip, der am selben Tag neben ihr bestattet wird.