Im Video fängt alles damit an, dass Jazmin Grace sich professionelle stylen lässt, Make-up, Haare und alles, was dazu gehört. Schon im Teil eins der Video-Story zeigt Jazmin Grace, dass ihr Geburtstag unter einem ganz bestimmten Motto stattfindet: 70er. Und das zieht sich bis zum Abend durch, als sie sich im glamourösen grünen Overall mit Schlaghose und Schärpe mit dem Schriftzug «It's my birthday!» zur Rooftop-Bar mit dem Namen Desert 5 Spot in Hollywood aufmacht, wo ihre Freunde bereits auf sie warten und sie den Abend über hochleben lassen. Mit Musik, viel Spass und Cupcakes tanzt Jazmin Grace Grimaldi in ihr neues Lebensjahr.